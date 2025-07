Lazio: Inizia la "Fase 2" in Turchia, Sarri riflette sul cambio modulo - Lazio News 24

Lazio, inizia la fase 2 in Turchia e nel mezzo ovviamente la possibilità di rivoluzionare

La Lazio di Maurizio Sarri riparte dalla Turchia per la sua “Fase 2” di preparazione, alzando il livello dei test. La prima amichevole è in programma stasera (ore 19:30 italiane) contro il Fenerbahçe di José Mourinho, seguita sabato sera dal Galatasaray. Il tecnico toscano, come riporta Tuttosport, continua a riflettere seriamente sulla possibilità di un cambio modulo.

Per la prima volta, Sarri potrebbe distaccarsi dal suo fedelissimo 4-3-3 per andare incontro alle caratteristiche di una rosa che è rimasta congelata agli stessi interpreti della passata stagione a causa del mercato bloccato dalla Covisoc.

Nelle prime due uscite stagionali, contro la Primavera e l’Avellino, Sarri non ha ritoccato nulla del suo classico vestito tattico, confermando il tridente offensivo. Si è concentrato maggiormente sul lavoro del centrocampo, il reparto che più di tutti necessitava di nuove risorse, specialmente per il ruolo delle mezze ali. Centrale in questo senso è la crescita di Dele-Bashiru che, pur lontano dalle qualità balistiche di Luis Alberto, ha la velocità e la forza fisica per essere un’arma in più per la metà campo laziale. Tuttavia, permane il dubbio relativo alla sua adattabilità tattica e alla predisposizione all’apprendimento della metodologia sarriana, che richiede movimenti e letture molto specifiche.