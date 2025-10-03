Lazio, ennesima tegola per Sarri: problemi per Zaccagni. Le ultime di formazione verso il Torino

Lazio, ennesima tegola per Sarri: problemi per Zaccagni che si è fermato in allenamento. Le ultime di formazione verso il Torino.

Un’emergenza senza fine, un rebus tattico che si risolverà solo all’ultimo minuto. La Lazio si avvicina alla sfida contro il Torino con una buona notizia e una pessima. Quella buona è il recupero di Manuel Lazzari: il terzino ha bruciato le tappe e, dopo aver partecipato alla rifinitura, tornerà tra i convocati, offrendo a Sarri una preziosa alternativa in panchina.

Ma è la notizia negativa a stravolgere i piani del tecnico. Il capitano, Mattia Zaccagni, si è fermato nell’allenamento di oggi per un problema muscolare. Pur essendo stato convocato, la sua presenza è in fortissimo dubbio, anzi, è quasi certo il suo forfait. Un’assenza pesantissima, che costringe Sarri a rimettere in discussione l’intero assetto tattico.

L’idea di confermare il 4-4-2 (o 4-2-3-1) visto a Genova sembra ora troppo rischiosa. Senza il sacrificio e la copertura di Zaccagni, schierare sulla sinistra una coppia offensiva come Tavares e uno tra Pedro o Noslin scoprirebbe troppo la squadra.

Per questo, torna prepotentemente in ballo l’ipotesi di un ritorno al 4-3-3. In questo scenario, il centrocampo sarebbe completamente ridisegnato: accanto al regista Cataldi, agirebbero sia Toma Bašić sia Mohamed Belahyane, di rientro dalla squalifica. Questa mossa garantirebbe maggiore densità in mediana, ma comporterebbe il sacrificio di una punta, con Dia che finirebbe in panchina. In attacco, con Castellanos centravanti e Cancellieri a destra, il posto di Zaccagni verrebbe preso da Pedro.

Una formazione che resta in bilico, appesa alle condizioni del capitano. Sarri prenderà una decisione solo a ridosso del match, in una vigilia ancora una volta dominata dall’incertezza e dalla necessità di inventare soluzioni.

LAZIO (4-3-3 probabile): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Pedro.