Infortunio Cancellieri, la Lazio in ansia per il proprio attaccante. Esami previsti in mattinata, ma le sensazioni non sono positive. Quando potrebbe rientrare

Infortunio Cancellieri, ansia in casa Lazio: attesi gli esami alla coscia sinistra. Ecco quando l’attaccante rientrerà a disposizione di Sarri

Torna a riempirsi l’infermeria biancoceleste: dopo alcune settimane di relativa tranquillità, la Lazio deve fare i conti con un nuovo problema fisico. L’attenzione è tutta rivolta a Matteo Cancellieri, protagonista di un ottimo avvio di stagione ma costretto a fermarsi durante la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. L’infortunio di Cancellieri ha fatto scattare l’allarme in casa Lazio, dove si spera che non si tratti di nulla di grave.

Il giovane attaccante classe 2002, tra i più brillanti della formazione di Maurizio Sarri nelle ultime settimane, ha accusato un fastidio al flessore sinistro nel corso del primo tempo della gara contro i nerazzurri. Dopo essersi toccato più volte la parte posteriore della coscia, il tecnico biancoceleste ha preferito non rischiare, richiamandolo in panchina. Cancellieri ha assistito al resto della partita con una vistosa fasciatura e del ghiaccio applicato sulla zona dolorante, segnale chiaro di un possibile stop muscolare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi il giocatore sosterrà gli esami strumentali che serviranno a determinare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. L’esito del controllo sarà decisivo per capire se Cancellieri potrà essere a disposizione per la prossima sfida contro la Juventus, in programma domenica all’Olimpico, o se dovrà restare ai box più a lungo.

Nel calendario biancoceleste si susseguono impegni importanti: dopo la gara con la Juve, la Lazio affronterà il Pisa nel turno infrasettimanale di Coppa Italia, il Cagliari in campionato e infine l’Inter a San Siro il 9 novembre. Se l’infortunio di Cancellieri dovesse rivelarsi una lesione muscolare, lo stop potrebbe protrarsi per circa venti giorni, costringendolo a saltare tutte queste sfide fino alla sosta di novembre.

Un’assenza che peserebbe non poco, considerando il momento positivo dell’ex Verona, autore di prestazioni convincenti e ormai elemento importante nelle rotazioni offensive di Sarri. Lo staff medico della Lazio preferisce però mantenere cautela fino all’esito ufficiale degli esami.

Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti più precisi, ma a Formello si incrociano le dita: la speranza è che l’infortunio di Cancellieri sia soltanto un piccolo affaticamento e che il talento romano possa tornare presto a disposizione per continuare il suo percorso di crescita in maglia biancoceleste. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste