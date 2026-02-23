Lazio tra infortuni e la mala sorte. Una media di 6 indisponibili a gara

La Lazio di Maurizio Sarri non convince sul piano del gioco anche a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra in questa stagione

L’inizio del 2025 sembra essere segnato da un incubo che non ha mai fine per la Lazio. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, gli infortuni continuano a mettere in difficoltà i biancocelesti, con un numero che non smette di crescere.

Da luglio a oggi, la squadra di Maurizio Sarri ha visto ben trentatré infortuni, e l’ultimo colpo arriva da Nicolò Rovella, che dovrà fare i conti con una frattura scomposta della clavicola, in seguito a un brutto scontro con nell’ultima partita contro il Cagliari.

L’infermeria della Lazio: una stagione da incubo

La stagione della Lazio è stata segnata da un continuo balletto di infortuni che ha condizionato il rendimento della squadra. Da agosto, infatti, sono stati ben sei i giocatori indisponibili per ogni gara, con numeri che sono quadruplicati rispetto alla scorsa stagione. Nonostante gli sforzi di Sarri, la squadra non è mai riuscita a trovare la continuità necessaria per decollare, a causa di un’infermeria sempre troppo piena.

I numeri da brivido della Lazio

I biancocelesti hanno dovuto fare i conti con una media preoccupante di infortuni, con molti giocatori che hanno visto le loro stagioni compromesse da problematiche fisiche. La Lazio, che già l’anno scorso aveva avuto qualche difficoltà in tal senso, ha visto quest’anno le sue cifre schizzare alle stelle. Rovella, per esempio, era stato uno dei punti di riferimento a centrocampo, ma ora dovrà fermarsi di nuovo, con un recupero che si prevede lungo (60/90 giorni).

La frustrazione cresce tra i tifosi, che non riescono a darsi una spiegazione a una serie di infortuni che, a detta di molti, sembrano quasi inevitabili. A oggi, la Lazio sembra essere vittima di un destino sfortunato che sta influenzando pesantemente la stagione.