Lazio: infortuni e assenze complicano il ritiro di Sarri (ma Zaccagni e Patric rientrano in gruppo)

Lazio, il punto sugli infortuni e le assenze dal ritiro di Formello: le preoccupazioni di Sarri, che intanto però ritrova Zaccagni e Patric

Il ritiro della Lazio a Formello è segnato da alcune complicazioni, in particolare sul fronte infortuni e indisponibilità che stanno limitando il lavoro di Maurizio Sarri. L’esterno Gustav Isaksen è assente dagli allenamenti da giorni a causa della febbre, e la situazione si sta rivelando più seria del previsto. Inizialmente, da Formello trapelava ottimismo riguardo a una ripresa rapida, come accaduto per Basic, Mandas e Pellegrini (quest’ultimo tornato in gruppo ieri), ma per il danese la guarigione non è così imminente.

A complicare il quadro offensivo, Dia non si è visto nelle ultime tre sedute. All’indomani dell’amichevole con la Primavera, il senegalese ha ripreso ad avvertire i soliti fastidi alla caviglia destra, che sembravano essersi risolti a inizio ritiro. Questa ricaduta rende ancora più difficile una sua eventuale cessione in extremis in questo mercato estivo, complicando la gestione del suo competitor principale, Castellanos. Nonostante queste assenze, ci sono anche buone notizie. Il Taty Castellanos, dal canto suo, si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. A lui, oltre a Pellegrini, si sono finalmente aggregati Patric e Zaccagni, dopo aver completato il percorso di recupero dalle rispettive operazioni a caviglia e pube. Infine, Gigot è stato assente per gestione del carico di lavoro. Nel frattempo, ieri è stata ufficializzata la conferenza stampa di Sarri, che si terrà domani alle 18 nello studio multimediale di Formello, ma, contrariamente a quanto previsto, sarà aperta alla stampa.