Lazio, il punto sugli infortuni: Rovella a rischio, Zaccagni stringe i denti? Le ultime verso il Sassuolo

Lazio, ecco gli infortunati: Rovella a rischio, Zaccagni stringe i denti? Le ultimissime verso la sfida contro il Sassuolo

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, si prepara alla sfida di campionato contro il Sassuolo con qualche grattacapo legato alle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave.

Rovella fermato da un affaticamento

Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 arrivato in estate dalla Juventus, è rientrato dagli impegni con la Nazionale con un leggero affaticamento all’adduttore. Lo staff medico biancoceleste non vuole correre rischi: il giocatore sarà gestito con cautela nei prossimi giorni per evitare complicazioni. Al suo posto, con ogni probabilità, partirà titolare Danilo Cataldi, regista romano e prodotto del vivaio laziale, già in campo all’esordio stagionale contro il Como.

Zaccagni recupera, rientrano Romagnoli e altri big

Buone notizie invece per Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995, che nonostante una contusione alla caviglia sinistra sarà regolarmente a disposizione. Sarri potrà contare anche sul rientro di Alessio Romagnoli, difensore centrale ex Milan, che ha scontato la squalifica, e su Matías Vecino e Pedro Rodríguez, entrambi tornati ad allenarsi in gruppo da ieri pomeriggio. Convocazione in vista anche per Gustav Isaksen, ala danese che ha ripreso a lavorare con la squadra la scorsa settimana.

Lazzari e Patric restano ai box

Situazione più complicata per Manuel Lazzari, terzino destro dalle grandi doti di corsa, fermato da un affaticamento al polpaccio. Il club ha comunicato che lunedì sosterrà nuovi esami, ma la sua presenza nel derby appare in forte dubbio. Ancora lontano dal rientro Patric, difensore spagnolo, che deve recuperare la condizione dopo l’ultimo infortunio.

Programma allenamenti e rientro dei nazionali

La preparazione proseguirà domani con una doppia seduta a Formello. Sono attesi i rientri degli ultimi nazionali: Boulaye Dia (attaccante senegalese), Fisayo Dele-Bashiru (centrocampista nigeriano), Nuno Tavares (terzino portoghese) e Elseid Hysaj (difensore albanese). La rifinitura è prevista per sabato mattina, a meno di 24 ore dal fischio d’inizio contro il Sassuolo. Con una rosa in parte acciaccata, Sarri dovrà dosare le energie e scegliere con attenzione l’undici titolare per continuare la corsa in Serie A.