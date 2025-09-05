Lazio, infortunati verso il rientro: le mosse di Sarri per rilanciare la squadra

Lazio, infortunati verso il rientro: le mosse di Maurizio Sarri per rilanciare la squadra. Tutti i dettagli sui biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio rapido e verticale, ha mandato un messaggio forte al campionato travolgendo il Verona con un netto 4-0 nella seconda giornata di Serie A. Un successo costruito in appena dieci minuti, con due reti che hanno indirizzato la gara e cancellato la deludente sconfitta di Como all’esordio. Un segnale di carattere e determinazione, nonostante le assenze pesanti che hanno condizionato l’avvio di stagione.

Romagnoli pronto al rientro

In difesa, il ritorno di Alessio Romagnoli, centrale classe 1995 e leader carismatico del reparto arretrato, rappresenta una notizia fondamentale. Dopo aver scontato la squalifica nelle prime due giornate, l’ex Milan è pronto a riprendersi il suo posto accanto a Mario Gila, giovane spagnolo in crescita. Da tenere d’occhio anche Frederik Provstgaard, difensore danese che sta impressionando per solidità e personalità, e che potrebbe presto insidiare una maglia da titolare.

Isaksen verso il recupero

In attacco, Sarri attende con impazienza Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, fermato per oltre un mese dalla mononucleosi. Tornato ad allenarsi con il gruppo, ha una settimana per ritrovare la condizione e candidarsi a partire dal primo minuto nella sfida contro il Sassuolo del 14 settembre.

Vecino, un rinforzo “interno”

A centrocampo, buone notizie arrivano dal recupero di Matías Vecino, mediano uruguaiano di grande esperienza, già allenato da Sarri ai tempi dell’Empoli. Il tecnico lo considera un titolare aggiunto, pronto a prendere il posto di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano arrivato in estate.

Situazione portieri e alternative in difesa

Più indietro, Patric, difensore spagnolo duttile, resta un’opzione affidabile per la retroguardia. Tra i pali, Christos Mandas, giovane portiere greco, potrebbe presto alternarsi con Ivan Provedel, estremo difensore titolare e protagonista della scorsa stagione. Secondo il Corriere della Sera, uno dei due lascerà la squadra a fine campionato.

Con il rientro dei suoi uomini chiave e una vittoria convincente alle spalle, la Lazio sembra pronta a rilanciare le proprie ambizioni in Serie A, puntando a tornare protagonista sia in campionato che in Europa.