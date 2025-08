Lazio, ecco le prime indicazioni. Tanti problemi in quel ruolo per Maurizio Sarri - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, prime indicazioni positive in difesa ma l’attacco non decolla. La situazione attuale

La Lazio ha concluso le prime tre amichevoli del precampionato con segnali contrastanti. Da una parte, l’organizzazione difensiva sembra già solida e ben strutturata, elemento che soddisfa il tecnico Maurizio Sarri. Dall’altra, però, restano evidenti le difficoltà nella costruzione del gioco offensivo e, soprattutto, nella realizzazione.

Il bilancio delle reti segnate è piuttosto magro: solo quattro gol in totale. Tre sono arrivati contro la formazione Primavera, mentre l’unica marcatura contro una squadra professionistica – l’Avellino – è giunta all’ultimo minuto su calcio di rigore, trasformato da Guendouzi. Numeri che inevitabilmente accendono i riflettori sull’efficacia del nuovo assetto offensivo della Lazio, ancora lontano dagli standard a cui Sarri aveva abituato nelle passate stagioni.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il centrocampo, orfano di Luis Alberto. Lo spagnolo, da anni fulcro della manovra biancoceleste, era il giocatore capace di innescare il tridente con passaggi filtranti e visione di gioco superiore. La sua assenza ha costretto Sarri a rivedere gli equilibri della mediana. Ora si punta su profili diversi, come Dele-Bashiru, calciatore dotato di forza fisica e strappi in progressione, ma che mal si adatta alla filosofia di possesso e palleggio del tecnico toscano.

La Lazio è quindi in una fase di transizione, in cui si cerca di conciliare le nuove caratteristiche individuali dei giocatori con un’identità tattica ben precisa. Se la fase difensiva – finora – ha mostrato compattezza e concentrazione, ciò che manca è la fluidità nella circolazione del pallone e la capacità di creare occasioni da gol con continuità.

Sarri resta comunque fiducioso: il precampionato serve anche a fare esperimenti e a correggere ciò che non funziona. La dirigenza, nel frattempo, continua a muoversi sul mercato per colmare le lacune tecniche evidenziate in queste settimane. I tifosi della Lazio sperano che nei prossimi test amichevoli si possa vedere una squadra più incisiva, soprattutto negli ultimi metri.

In sintesi, la Lazio ha iniziato la nuova stagione con certezze difensive ma anche con interrogativi importanti da risolvere a centrocampo e in attacco. Il lavoro continua, con l’obiettivo di arrivare pronti e competitivi al debutto ufficiale.