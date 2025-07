Lotito e Puller: Un Incontro Non Casuale in Tempi Complessi per la Lazio

L’incontro tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Michele Puller, affarista italo tedesco con la grande passione del calcio, non è casuale di questi tempi

L’incontro tra Michele Puller, specialista di affari e fatturati, e Claudio Lotito, in un periodo così complesso per la Lazio – che non può operare sul mercato a causa del blocco imposto dalla FIGC –, sembra tutt’altro che casuale. La chiacchierata tra i due potrebbe essersi concentrata proprio su aspetti legati a future operazioni di compravendita di calciatori, oppure, chissà, potrebbe essere andata “pure oltre” e aver toccato altre questioni relative al destino biancoceleste, come specula Il Corriere dello Sport. Non è dato sapere se Puller, che mantiene ottimi rapporti anche con l’Atalanta dei Percassi, sia stato contattato per semplici consigli economici o per qualcosa di più.

Di sicuro, ogni volta che Puller si è avvicinato al mondo del calcio, lo ha fatto con precisi intenti imprenditoriali. Oltre al suo percorso con il Borussia Dortmund, la sua presenza a Firenze non passò inosservata nei giorni in cui i Della Valle cominciavano a riflettere sull’opportunità di cedere la Fiorentina. Frequenta il mondo del pallone dalla fine degli anni Novanta. In un’intervista del 2015, raccontò: «Ho fatto affari con Gianni Agnelli, con Boniperti, con Montezemolo, con la Juve della Triade e anche con Andrea e Marotta per la trattativa Immobile, anche se in quest’ultimo caso ho solo fatto una telefonata». Il suo nome, in passato, finì anche al centro delle polemiche per la pesante crisi della Steilmann, colosso dell’abbigliamento da lui stesso co-fondato, ma ne uscì indenne. La sua presenza a Roma, accanto a Lotito, aggiunge un elemento di incertezza e curiosità sul futuro della Lazio.