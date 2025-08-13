Lazio, incontro con gli arbitri a Formello prima della nuova stagione

Lazio, quest’oggi a Formello si è tenuto l’oramai tradizionale incontro con l’AIA: ecco com’è andata la giornata con gli arbitri

Si è svolto oggi, presso il centro sportivo di Formello, l’incontro annuale tra i tesserati della Lazio e i rappresentanti dell’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri. L’iniziativa, ormai una tradizione consolidata nel club biancoceleste, si colloca nel periodo di preparazione alla nuova stagione e ha l’obiettivo di consolidare il dialogo tra squadra e classe arbitrale, promuovendo un confronto diretto e costruttivo.

A guidare la delegazione degli arbitri è stato Federico La Penna, fischietto romano con una carriera prestigiosa, che vanta oltre 200 presenze tra Serie A e Serie B. La Penna ha incontrato i giocatori e lo staff della prima squadra in una sessione ospitata nella sala video del Training Center di Formello, momento durante il quale si sono analizzati aspetti tecnici e regolamentari rilevanti per il campionato ormai alle porte.

Ad accogliere gli ospiti arbitrali, il Club Referee Manager della Lazio, Riccardo Pinzani, ha sottolineato l’importanza di incontri di questo tipo: «Sono momenti fondamentali per costruire un rapporto basato sul rispetto e sulla trasparenza tra arbitri e giocatori. La collaborazione e il dialogo aiutano a migliorare la qualità delle partite e la comprensione delle regole sul campo». Pinzani ha inoltre evidenziato come queste occasioni permettano di affrontare dubbi e chiarire procedure, creando una base solida per il lavoro della squadra durante la stagione.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità di aggiornamento per i calciatori, in particolare per i più giovani, sui temi legati all’interpretazione dei regolamenti, ai comportamenti corretti in campo e alla gestione delle situazioni di gioco complesse. Per la Lazio, incontri come questo rafforzano il senso di professionalità e attenzione ai dettagli, elementi chiave nello sviluppo della squadra sotto la guida di Maurizio Sarri.

Con l’inizio del campionato alle porte, il club biancoceleste conferma così la volontà di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con la classe arbitrale, ribadendo che il rispetto delle regole e la collaborazione sono valori imprescindibili nel percorso sportivo e umano della squadra.