Lazio, il riscatto di Patric: lo spagnolo è diventato fondamentale

Dopo un inizio di stagione in sordina, Patric è diventato un fedelissimo di Sarri: la partenza a giugno non è più scontata

La stagione in corso può essere considerata quella del riscatto per Patric. Lo spagnolo, dopo un inizio di stagione complicato, ha scalato le gerarchie diventando un fedelissimo di Maurizio Sarri.

Prestazioni sempre solide e leadership sempre più forte tanto che, nonostante un contratto in scadenza a fine stagione, la partenza non è più scontata. Il rinnovo si intravede infatti all’orizzonte: Patric potrebbe rimandare il ritorno in Spagna.