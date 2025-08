Lazio, la clamorosa idea di Sarri: non lo ha mai fatto nessuno. Il tecnico vuole rivoluzionare le gerarchie della porta

L’idea di una gerarchia definita tra i pali della Lazio sembra sempre più lontana. Le amichevoli di Istanbul contro Fenerbahçe e Galatasaray, dove Ivan Provedel e Christos Mandas si sono divisi equamente i minuti da titolari, confermano l’intenzione di Maurizio Sarri: realizzare una clamorosa e inedita staffetta tra i suoi due portieri, trasformando la porta biancoceleste in una delle più “girevoli” della Serie A.

Una staffetta inedita: l’idea di Sarri

Se l’alternanza tra campionato e coppe è una pratica diffusa, l’idea di Sarri è più radicale addirittura clamorosa come viene definita da Il Messaggero. Il tecnico, come aveva già anticipato nella sua conferenza di presentazione (“ci saranno dei ballottaggi, ma vedrete che giocheranno tutti”), sembra intenzionato a pianificare un turnover continuo tra i pali, simile a quello che si applica ai giocatori di movimento. Una scelta che coinvolge il presente del club, rappresentato da Provedel, e il suo futuro, incarnato da Mandas.

Provedel, la scelta di Sarri contro Mandas, l’asset del club

La competizione nasce da due esigenze diverse. Da un lato c’è Ivan Provedel, da sempre il preferito di Sarri per la sua eccezionale capacità di giocare con i piedi e impostare l’azione dal basso, un dogma del “sarrismo”. Dopo una stagione con un rendimento in calo, il tecnico vuole recuperare pienamente il suo portiere titolare. Dall’altro lato c’è Christos Mandas, il giovane greco che ha ben figurato nel finale della scorsa stagione e su cui la società ha investito. Pagato meno di un milione, la sua eventuale cessione futura garantirebbe una plusvalenza totale.

Gerarchie fluide in attesa del campionato

La sensazione è che questa staffetta proseguirà per tutto il precampionato. La scelta di Sarri è tecnica, ma spinta anche da una logica societaria: tenere Mandas costantemente in vetrina per non svalutare un importante asset del club in vista delle future finestre di mercato. Resta da capire se questo dualismo proseguirà anche in campionato o se, alla fine, il Comandante sceglierà un titolare definitivo. Per ora, la porta della Lazio resta in ballo.