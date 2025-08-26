Rivali Lazio, Hojlund è pronto a rinforzare una grande rivale per l'Europa - Lazio News 24

Rivali Lazio attive sul mercato: il Napoli accelera per Hojlund. La situazione attuale

Il calciomercato entra nella fase calda e, mentre la Lazio cerca di assestarsi dopo un avvio complicato in campionato, le rivali della Lazio non restano a guardare. In particolare, il Napoli si prepara a piazzare un colpo importante in attacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club azzurro è al lavoro per chiudere in giornata l’affare con il Manchester United per Rasmus Hojlund, giovane centravanti danese di grande prospettiva.

Il Napoli, tra le più agguerrite rivali della Lazio nella corsa alle zone europee, ha accelerato i contatti nelle ultime ore e si dice fiducioso di poter definire presto l’accordo. La formula è quella di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come presenze in campionato o qualificazione alle coppe.

L’interesse per Hojlund conferma la volontà del Napoli di rilanciarsi dopo una stagione altalenante. Con l’addio di Victor Osimhen ormai vicino, gli azzurri puntano su un attaccante giovane ma già abituato ai grandi palcoscenici. Hojlund, infatti, ha mostrato segnali di crescita importanti in Premier League, e il suo profilo è considerato ideale dal nuovo tecnico Antonio Conte, che ha chiesto rinforzi in grado di garantire subito affidabilità.

Per la Lazio, che ha iniziato la stagione con una sconfitta e alcune incertezze sul piano tattico, le mosse delle rivali rappresentano un ulteriore motivo di riflessione. Mentre i biancocelesti valutano eventuali innesti e cercano una reazione sul campo, Napoli, Roma, Atalanta e Milan sembrano già proiettate verso un mercato dinamico e strategico.

Il possibile arrivo di Hojlund al Napoli non è solo un colpo in prospettiva, ma anche un messaggio chiaro alla concorrenza: il club partenopeo non intende accontentarsi. E con l’Europa come obiettivo comune, le rivali della Lazio si stanno già muovendo per non lasciare nulla al caso.

Se la trattativa verrà chiusa entro oggi, come previsto, il Napoli potrebbe presentarsi alla prossima giornata con un volto nuovo e con rinnovate ambizioni. Un segnale forte, che la Lazio non potrà permettersi di ignorare se vuole restare competitiva ai vertici del campionato.