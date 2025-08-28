Lazio Hellas Verona, Sarri stravolge la rosa: ecco la sorpresa tattica

Lazio Hellas Verona di Serie A si avvicina e Maurizio Sarri è pronto a stravolgere la sua rosa, ecco la sorpresa tattica prevista

Dopo la recente sconfitta per 2-0 subita in casa del Como, la Lazio si prepara a una sfida cruciale contro l’Hellas Verona, in programma domenica 31 agosto alle 20:45. Per l’occasione, l’allenatore Maurizio Sarri sta valutando un cambio di modulo per dare una svolta alla squadra e rilanciare l’offensiva.

Il tecnico sta seriamente prendendo in considerazione il passaggio al 4-3-1-2 o il ritorno al 4-2-3-1, schemi che potrebbero permettere l’impiego di giocatori come Dia e Pedro. Sebbene Sarri non voglia abbandonare del tutto il suo 4-3-3 (con il ballottaggio tra Belahyane e Dele Bashiru), l’idea – spiega Il Messaggero – di schierare Pedro come trequartista in un rombo di centrocampo è un’opzione concreta. Questa mossa tattica potrebbe essere decisiva per scardinare la difesa del Verona, nota per la sua solidità, e sarebbe un’alternativa valida anche a partita in corso.

Al di là delle soluzioni tattiche, Sarri è convinto che la vera chiave per la vittoria risieda nella motivazione dei suoi giocatori. I continui problemi legati al blocco del mercato e ai rinnovi bloccati devono essere visti come uno stimolo per superare i propri limiti. Sebbene non lo dichiari apertamente, il “Comandante” crede ancora nella possibilità di compiere un altro miracolo sportivo e dimostrare che la squadra è più forte delle avversità.

La situazione della Lazio è interamente nelle mani di Sarri, che deve infondere nei suoi uomini lo spirito di sacrificio e l’orgoglio necessari per ribaltare la situazione. La partita contro l’Hellas Verona sarà un test importante non solo per la squadra, ma anche per la capacità dell’allenatore di fare leva sul gruppo, trasformando le difficoltà in una risorsa fondamentale per la risalita. Il timer è fissato, il conto alla rovescia per Lazio Hellas Verona sta per terminare.