Lazio Hellas Verona, Sarri e la precisa richiesta ai suoi: l’indiscrezione da Formello

La prossima gara di Serie A Lazio Hellas Verona è alle porte, Sarri e la precisa richiesta ai suoi, ecco l’indiscrezione arrivata da Formello

A seguito della delusione per la prima sconfitta stagionale, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha scosso la squadra a Formello, cercando di risvegliare l’orgoglio dei suoi giocatori. “Non siete quelli visti domenica. Io credo in voi, quindi rialziamoci subito”, questo il messaggio chiaro e diretto lanciato dal mister – spiega Il Messaggero – per superare l’amarezza della sconfitta e ripartire con la giusta mentalità.

L’appello di Sarri ha sortito l’effetto desiderato, con la squadra che è subito scesa in campo con grande determinazione. Il tecnico ha concesso un giorno di silenzio per permettere ai giocatori di riflettere sull’accaduto, ma ora si aspetta una reazione immediata nella prossima sfida casalinga contro il Verona all’Olimpico. L’atteggiamento mostrato in ritiro e durante la scorsa settimana, caratterizzato da uno spirito battagliero, è quello che Sarri vuole rivedere.

L’allenatore ha analizzato la partita al video, individuando i problemi principali: la mancanza di aggressività e una lettura errata delle linee di passaggio. La squadra è sembrata spaventata, subendo un vero e proprio “blackout mentale”. I fantasmi della seconda parte della scorsa stagione vanno scacciati. Non c’entrano né la qualità né il blocco del mercato, ma solo l’atteggiamento.

Il mister non tollera più una Lazio piatta, sfiduciata e priva di ritmo, né un altro gol subito in quel modo. “Si potrà anche perdere, ma non dovranno mai mancare aggressività e impegno”, ha sottolineato. D’ora in poi, l’obiettivo è onorare la maglia fino all’ultimo respiro. Nel frattempo, Sarri studierà soluzioni per la sterilità offensiva, riflettendo anche su eventuali cambi di uomini o modulo per far rendere al meglio tutti i giocatori: “Vediamo prima la realtà di questa squadra e poi decidiamo se giocare in un altro modo”.