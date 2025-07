La mentalità vincente di Guendouzi: leader e imprescindibile per Sarri - Lazio News 24

Guendouzi nuovo pilastro della Lazio: una mentalità vincente e adatta per i biancocelesti. La situazione

La mentalità da leader di Matteo Guendouzi alla Lazio è sempre più evidente, con pochissime prestazioni “steccate” a livello mentale negli ultimi due anni. A Frosinone, nell’amichevole contro l’Avellino, ha ribadito il concetto con un secondo tempo d’impatto, al di là di un gioco di squadra non ancora fluido e di una prestazione complessiva lontana dal top.

Il primo segnale della sua leadership è arrivato prima ancora dell’inizio della ripresa: mentre l’intervallo si allungava a causa dell’intrattenimento, l’ex Marsiglia ha raggiunto la postazione nell’altra metà campo chiedendo di tagliare corto per riprendere subito il gioco. La rete siglata in pieno recupero ha non solo definito il risultato, ma ha anche consolidato il suo ruolo di trascinatore.

Guendouzi incarna perfettamente i messaggi ribaditi da Sarri allo spogliatoio e l’incitamento dei tifosi, espresso tramite lo striscione nel pre-gara: “Ogni partita una battaglia, onorate sempre la nostra maglia”. Questa dedizione piena alla causa lo rende una personalità indispensabile per la Lazio. Attualmente, è l’unico centrocampista con il posto assicurato, escluso da ogni tipo di ballottaggio.

Mentre in regia Cataldi insidia la titolarità di Rovella, Dele-Bashiru è nel pieno dell’apprendistato come mezzala sinistra, e Vecino e Belahyane rappresentano possibili alternative, Guendouzi ha la maglia da titolare certificata dal valore del suo rendimento e del suo temperamento. Il “guerriero” francese è imprescindibile per Sarri nell’applicazione del suo credo tattico, grazie alla sua profonda conoscenza tattica e alla determinazione massima che porta in ogni azione.