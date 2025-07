Lazio: Guendouzi Ritrova il Sorriso con Sarri, Futuro Blindato e Rinnovo in Visto

Lazio, con il ritorno di Maurizio Sarri in panchina Mateo Guendouzi ha ritrovato la serenità: pronto a blindare il suo percorso in biancoceleste

Il ritorno di Maurizio Sarri ha riportato il sorriso in casa Lazio, e in particolare a Mattéo Guendouzi. È bastato un confronto con lo staff a inizio giugno per certificare il ritorno del “Comandante” e scacciare i “cattivi pensieri d’addio” che avevano aleggiato sul centrocampista. Guendouzi, come testimonia ogni scatto degli allenamenti a Formello, resta “felice e contento al centro del progetto”. Il discorso rinnovo, secondo Il Messaggero, non è mai stato un problema serio (il suo guadagno è di 2,5 milioni, non 1,4), ma a fine maggio Mattéo aveva manifestato qualche perplessità sulla sua permanenza nel caso in cui la Lazio fosse finita in Conference League o rimasta fuori dalle Coppe a fine campionato.

La Premier League lo corteggia da tempo, con Aston Villa e Newcastle in agguato, ma ora non sembra esserci nemmeno bisogno di spaventarsi troppo di fronte alla clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che scadrà giovedì prossimo, ovvero il 31 luglio. Il ritorno di Sarri ha cambiato prospettive e scenario: «Con Sarri mi diverto – ripete Guendouzi di continuo – e amo il suo gioco. Mi ha fatto crescere in carriera come con nessun altro tecnico». Questo legame profondo tra allenatore e giocatore è cruciale per la Lazio. Sarri, che si era “invaghito” di Guendouzi ai tempi del Chelsea in una sfida contro l’Arsenal, lo ha voluto fortemente a Formello dal Marsiglia nell’estate del 2023. A Castiglione della Pescaia, Mau lo ha descritto con il suo linguaggio colorito: «Guendouzi ha bisogno del guinzaglio perché non riesce a fermarsi al 100%, deve sempre andare oltre, ma è un animale contagioso per chi gli gioca accanto». Ecco spiegato perché ogni eccesso di Guendouzi è l’unico giustificato, poiché “alza le prestazioni di tutta la Lazio”.