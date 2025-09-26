Lazio, Guendouzi (e non solo) in una Top 100 molto importante. Grande soddisfazione in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Guendouzi e Rovella nella Top 100 del CIES: riconoscimento internazionale per i biancocelesti

Due giocatori della Lazio sono stati inseriti nella prestigiosa classifica dei 100 migliori calciatori dell’ultimo anno pubblicata dal CIES Football Observatory, un centro di ricerca internazionale specializzato in analisi statistiche legate al calcio. Si tratta di Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi, due pedine fondamentali nello scacchiere biancoceleste, che hanno ottenuto un riconoscimento importante a livello globale.

La classifica del CIES si basa su un modello statistico avanzato che analizza sei aree chiave del gioco: duelli aerei e a terra, costruzione nella propria metà campo e in quella avversaria, dribbling riusciti, assist e conclusioni. A questi parametri si aggiungono anche fattori come il minutaggio totale, il livello competitivo del campionato e i risultati ottenuti dalla squadra.

In questo contesto, Rovella si è posizionato al 76° posto con un punteggio complessivo di 89.3, mentre Guendouzi ha conquistato l’82ª posizione con 89.1 punti. Numeri che confermano l’importanza crescente dei due centrocampisti all’interno del progetto tecnico della Lazio, ma anche la loro capacità di competere ad alti livelli nel panorama internazionale.

Per la Lazio, si tratta di un riconoscimento significativo che valorizza non solo i singoli giocatori, ma anche il lavoro di scouting e di crescita fatto dal club. Guendouzi e Rovella, pur con caratteristiche diverse, rappresentano il futuro del centrocampo biancoceleste: dinamici, intelligenti tatticamente e capaci di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Il momento attuale della squadra richiede una reazione sul campo, ma questo tipo di riconoscimenti dimostra che la Lazio può contare su un gruppo di giocatori di alto profilo, in grado di fare la differenza anche nei momenti di difficoltà. Con l’imminente sfida contro il Genoa, i riflettori saranno puntati anche su di loro, chiamati a confermare con le prestazioni il valore certificato dai numeri.

La presenza di due calciatori della Lazio nella Top 100 del CIES è motivo di orgoglio per tutto l’ambiente biancoceleste. Un segnale positivo che, nonostante le difficoltà di inizio stagione, il potenziale per fare bene è più che concreto.