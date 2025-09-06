Lazio, Guendouzi come Hamsik! Il centrocampista ritrova il sorriso: il gol al Verona può cambiare tutto

Lazio, Guendouzi come Hamsik! Il centrocampista biancoceleste ritrova il sorriso: il gol al Verona può cambiare la stagione

Matteo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999, ha scacciato nervosismi e frustrazioni con il gol realizzato al 3’ contro l’Hellas Verona, nella sfida vinta 4-0 dalla Lazio. Un piattone preciso che non solo ha aperto le marcature, ma che potrebbe rappresentare la svolta della sua stagione.

Reduce da prestazioni opache contro Atromitos e Como, l’ex Arsenal e Marsiglia ha ritrovato lucidità e fiducia nei propri mezzi. Prima della gara, Guendouzi aveva fissato un obiettivo chiaro: raggiungere quota cinque gol stagionali, traguardo toccato solo durante la sua esperienza in Ligue 1. L’avvio è promettente: una rete e quattro conclusioni in due presenze ufficiali, con una media di due tiri a partita. Numeri mai registrati da quando veste la maglia biancoceleste, come sottolinea Il Messaggero: nella stagione 2023-24 si era fermato a 0,78 tiri a gara, scesi a 0,72 sotto la gestione di Marco Baroni.

Il ruolo di mezzala nel sistema di Sarri

Il ritorno alla posizione di mezzala, nel nuovo assetto tattico di Maurizio Sarri — allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato — sta avvicinando Guendouzi alla porta. Un dato significativo: nelle cinque partite in cui ha segnato con la Lazio, la squadra ha sempre conquistato i tre punti.

Secondo La Repubblica, Sarri vede in lui l’interprete ideale del ruolo “alla Hamsik”: mezzala dinamica, capace di inserirsi con tempi perfetti e di contribuire in zona gol. In questo schema, Nicolò Rovella ricopre il ruolo di regista “alla Jorginho”, mentre per completare il puzzle mancherebbe solo un mediano “alla Allan”, in grado di garantire equilibrio e copertura.

Obiettivi personali e ambizioni internazionali

Guendouzi non nasconde le sue ambizioni: tornare protagonista in Europa con la Lazio e riconquistare la maglia della Nazionale francese, dalla quale è stato escluso dal commissario tecnico Didier Deschamps.

Con un avvio di stagione così incoraggiante e un ruolo che esalta le sue qualità, il centrocampista sembra pronto a diventare un elemento chiave per i biancocelesti. Il gol al Verona potrebbe essere solo il primo passo verso una stagione da protagonista, sia in Serie A che nelle competizioni europee.