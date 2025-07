La Primavera della Lazio: i giovani talenti in prestito per crescere - Lazio News 24

La situazione della Lazio in ottica Primavera. Quali sono i talenti che sono da tenere d’occhio?

Nel contesto di un mercato bloccato per la prima squadra, la Lazio guarda con attenzione anche al futuro, investendo sui giovani talenti della sua Primavera. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i “baby” aggregati in ritiro con la prima squadra sono ora pronti per la loro prossima fase di crescita: l’esperienza in prestito. Questa strategia mira a far maturare i ragazzi in contesti professionistici, preparandoli per un eventuale futuro in prima squadra.

Tra i nomi spiccano quello di Matteo Ruggeri, giovane promettente che ha attirato l’interesse di diverse squadre. Per lui si registrano sondaggi e proposte da club come Carrarese, Spezia e Juve Stabia, tutte realtà che potrebbero offrirgli il giusto minutaggio e un campionato competitivo per sviluppare le sue qualità. Un altro talento, Saná, ha invece ricevuto una proposta dal Belgio, indicando che il suo percorso di crescita potrebbe avvenire all’estero, in un campionato diverso ma altrettanto formativo. Infine, il portiere Renzetti, classe 2006, è pronto per la sua prima esperienza tra i professionisti. Per lui, ci sono interessamenti da parte di Alcione, Pontedera, Cavese e Bra, club che potrebbero offrirgli la vetrina necessaria per mostrare il suo valore tra i “grandi”. Questi movimenti, seppur minori rispetto alle dinamiche della prima squadra, dimostrano l’attenzione della Lazio nel valorizzare il proprio vivaio e costruire le basi per il futuro, mentre il mercato dei “grandi” rimane fermo.