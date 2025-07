Lazio, oggi giorno libero, poi si vola in Turchia: due test di prestigio per Sarri

Lazio, niente allenamento oggi a Formello: Maurizio Sarri ha concesso alla squadra un giorno di riposo: domani si parte per la Turchia

Dopo l’amichevole contro l’Avellino, la Lazio si gode un breve riposo prima di affrontare una fase cruciale della preparazione estiva. Ieri mattina, a Formello, la squadra ha svolto una seduta di scarico, al termine della quale Maurizio Sarri ha concesso un giorno e mezzo di riposo ai suoi giocatori. Un momento necessario per recuperare le energie dopo gli intensi carichi di lavoro e la prima uscita stagionale.

La ripresa degli allenamenti è fissata per domani a Formello, con una sessione in mattinata. Nel pomeriggio, la squadra partirà alla volta di Istanbul, in Turchia, dove rimarrà fino al 3 agosto. Questo viaggio in terra turca prevede due amichevoli di grande prestigio, che rappresenteranno test significativi per la Lazio e per il lavoro di Sarri. Il primo impegno è in programma il 30 luglio contro il Fenerbahce, una delle potenze del calcio turco. Successivamente, il 2 agosto, i biancocelesti affronteranno un’altra squadra di blasone, il Galatasaray, in un derby cittadino che promette intensità anche se amichevole.

Queste sfide internazionali saranno fondamentali per Sarri per valutare lo stato di forma dei suoi, testare schemi tattici e integrare al meglio i nuovi innesti. Non tutti, però, prenderanno parte alla trasferta turca. Gustav Isaksen e Patric resteranno a Roma, probabilmente per proseguire un programma di lavoro personalizzato o recuperare al meglio la condizione. La situazione di Gigot, invece, è ancora da valutare, e la sua eventuale partenza per Istanbul dipenderà dalle decisioni dello staff tecnico. I due test in Turchia saranno cruciali per affinare gli automatismi e prepararsi al meglio in vista dell’inizio del campionato.