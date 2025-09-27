Gila, nonostante le polemiche dovrà essere un vero jolly per la Lazio - Lazio News 24

Gila, il jolly tattico della Lazio: pronto a sorprendere ancora una volta

In un momento delicato per la Lazio, tra assenze pesanti e necessità di trovare nuove soluzioni, Mario Gila si sta rivelando una risorsa fondamentale. Il difensore spagnolo, arrivato come centrale puro, ha dimostrato negli ultimi mesi una sorprendente versatilità tattica. Non più solo centrale difensivo, ma anche mediano e persino esterno in situazioni d’emergenza: Gila si sta trasformando nel vero jolly della squadra biancoceleste.

Già durante la gestione di Baroni, Gila fu testato davanti alla difesa, in particolare in occasione della trasferta europea a Braga. Sebbene non fosse il suo ruolo naturale, mise in mostra buone letture di gioco e disciplina tattica. Ora, sotto la guida di Maurizio Sarri, il suo nome torna con insistenza per il ruolo di mediano nella sfida contro il Genoa, visti i tanti problemi di formazione in quella zona del campo.

La Lazio, infatti, sta vivendo un momento critico a centrocampo. Le assenze obbligano Sarri a fare scelte non convenzionali, e Gila potrebbe tornare a essere la soluzione d’emergenza, offrendo equilibrio e solidità. Non sarà un regista classico, ma può garantire copertura difensiva, ordine nei movimenti e una discreta capacità di interdizione. Elementi che in una gara tosta come quella di Marassi possono fare la differenza.

In passato, anche con Tudor, Gila era stato utilizzato in una difesa fluida, con compiti da centrale in fase difensiva e da terzino in fase offensiva. Una duttilità che lo rende prezioso, soprattutto in una Lazio a caccia di identità e stabilità. Affidarsi a lui non vuol dire solo “tappare un buco”, ma valorizzare un giocatore che ha saputo adattarsi con grande professionalità.

Il futuro di Gila alla Lazio sembra ora più solido. Nonostante non sia una prima scelta nei piani iniziali di Sarri, la sua capacità di farsi trovare pronto e di adattarsi alle esigenze tattiche lo rende sempre più centrale nel progetto tecnico.

Contro il Genoa, potrebbe essere il suo momento: un’altra occasione per confermare che Mario Gila non è solo una riserva, ma una pedina tattica fondamentale per questa Lazio in continua evoluzione.