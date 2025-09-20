Lazio, Gila a braccio di ferro con la società. Come andrà a finire la storia tra le parti? - Lazio News 24

Lazio, nodo Gila: rinnovo in stallo e futuro da chiarire. La situazione di mercato

In casa Lazio, non c’è solo il campo a tenere alta l’attenzione: anche il futuro contrattuale di alcuni giocatori rappresenta un tema centrale per la dirigenza. Tra questi c’è Mario Gila, difensore spagnolo classe 1999, legato al club da un contratto in scadenza nel 2027, ma con un rinnovo che – al momento – appare ancora lontano.

Durante l’estate appena conclusa, ci sono stati alcuni contatti tra la dirigenza della Lazio e l’entourage del giocatore, ma senza esiti concreti. Nessun accordo, nessuna fumata bianca. E il tempo scorre, mentre la situazione resta in bilico. La società, consapevole del valore e del potenziale di Gila, non vuole perdere il controllo sulla situazione e starebbe preparando una nuova proposta per prolungare il rapporto.

Gila e la Lazio: un rapporto da ridefinire

Gila è arrivato alla Lazio come giovane promessa, pronto a crescere all’ombra di difensori più esperti. Tuttavia, nel corso della scorsa stagione, ha saputo ritagliarsi spazio e fiducia, mostrando doti importanti sia in fase di copertura che di impostazione. Non a caso, già nel mese di giugno, il difensore aveva manifestato la volontà di fare un salto di qualità, valutando anche un possibile trasferimento.

Il blocco del calciomercato in entrata, però, ha impedito alla Lazio di lasciarlo partire, trattenendolo in rosa. Una scelta forzata che ha rimandato ogni discorso a data da destinarsi, ma che non ha spento le ambizioni del calciatore. Gila guarda avanti con determinazione, desideroso di costruirsi una carriera di alto livello, e proprio per questo la società dovrà valutare attentamente il da farsi.

Lazio pronta a rilanciare, ma la trattativa è complicata

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Lazio, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani starebbero pianificando nuovi incontri con l’agente di Gila. L’obiettivo è chiaro: evitare che la situazione contrattuale sfugga di mano e mettere in sicurezza un patrimonio tecnico della rosa.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa. Serviranno diplomazia, strategia e, soprattutto, un progetto tecnico credibile che convinca il giocatore della centralità del suo ruolo nella Lazio del futuro. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se le strade di Gila e della Lazio continueranno a incrociarsi oppure si separeranno.