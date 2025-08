Lazio-Galatasaray, un test cruciale per Sarri e i suoi: a chi la fascia da capitano?

Lazio, questa sera contro il Galatasaray in campo dal primo minuto sia Cataldi che Zaccagni: a chi la fascia da capitano?

La Lazio si appresta ad affrontare la sua amichevole più difficile di questo precampionato. Stasera, a Istanbul, i biancocelesti scenderanno in campo contro il Galatasaray, una squadra rinforzata da acquisti di alto profilo come Victor Osimhen e Leroy Sané. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, l’incontro è un banco di prova fondamentale per la squadra di Sarri, che dovrà misurarsi con avversari del calibro di Sané e Alper Yılmaz.

Il tecnico biancoceleste dovrà risolvere alcuni dubbi in vista dell’inizio della stagione. Tra questi, c’è la scelta del portiere: si vedrà se Sarri opterà per la conferma di Provedel o se, più probabilmente, darà nuovamente spazio a Mandas. Ma l’aspetto più interessante della serata riguarda le scelte a centrocampo e in attacco. Per la prima volta in questo precampionato, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Zaccagni e Cataldi.

Questo schieramento è particolarmente significativo perché i due giocatori sono stati in competizione per la fascia da capitano, lasciata libera da Ciro Immobile. Un anno fa, la scelta di Baroni e della società era ricaduta su Zaccagni. Oggi, Sarri ha dichiarato che la decisione spetterà alla squadra, e l’indicazione che arriverà stasera sarà cruciale. Tutti gli indizi portano verso una conferma del numero 10 come capitano. Questo test con il Galatasaray non è solo un’occasione per valutare la condizione fisica, ma anche per definire gerarchie e ruoli all’interno della squadra.