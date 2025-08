“Solo il Gala”: la Lazio affronta un test cruciale in un’atmosfera elettrizzante

Lazio, questa sera una sfida importante in una atmosfera elettrizzante: contro il Galatasaray una amichevole di altissimo livello

“Solo il Gala” non è solo uno slogan, ma il mantra della giornata a Istanbul, che accomuna la Lazio e il Galatasaray. Per la Lazio di Maurizio Sarri, l’unico pensiero è il Galatasaray: l’amichevole di questa sera (calcio d’inizio alle 20 al Rams Park) è un’opportunità fondamentale per migliorare la condizione fisica, consolidare le indicazioni positive arrivate dal reparto difensivo e, soprattutto, trovare maggiore pericolosità in attacco. Dall’altra parte, per i tifosi turchi, “Solo il Gala” è diventato un motto virale dopo la frase in italiano pronunciata da Victor Osimhen all’arrivo a Istanbul, un annuncio che ha fatto il giro dei social e che il club ha saputo capitalizzare con la vendita di una box speciale contenente la sua maglia numero 45.

Prima del calcio d’inizio, il Rams Park ospiterà un grande spettacolo: la presentazione al pubblico dei nuovi acquisti Osimhen e Leroy Sané. La Lazio, come già accaduto contro il Fenerbahçe, si confronta con un’avversaria in una fase di preparazione più avanzata, dato che i campioni di Turchia debutteranno in campionato già venerdì prossimo. Sarri attende conferme dal suo 4-3-3, anche se continua a valutare l’opzione di cambiare modulo in futuro, e risposte più convincenti, in particolare da un attacco finora poco brillante, con Castellanos e Dia ancora a secco. La squadra deve mostrare progressi in attacco, partendo dalla solida base difensiva costruita finora.