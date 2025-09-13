 Lazio, scoppia la polemica nei confronti di quel giocatore. Nel mezzo una cessione - Lazio News 24
Lazio, scoppia la polemica nei confronti di quel giocatore. Nel mezzo una cessione

Lazio, rebus centrocampo per Sarri: tra Rovella e Cataldi il ballottaggio per il play

Calciomercato Lazio, Noslin rischia di andare via. Chi è interessato all'attaccante biancoceleste?

Lazio Roma, si vola verso il tutto esaurito allo stadio Olimpico. Ecco cosa riportano i dati

Lazio, invasione totale al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Quanti tifosi biancocelesti ci saranno?

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Lotito
Ci Roma 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Claudio Lotito

Lazio, il futuro di Noslin è in bilico: possibile cessione a gennaio

Dopo un’estate segnata da incertezze e blocchi operativi, il mercato della Lazio sembra pronto a rimettersi in moto. Il nome più caldo in uscita è quello di Noslin, attaccante olandese che ha recentemente alimentato le voci di addio con alcune dichiarazioni poco gradite in casa biancoceleste. «È vero, volevo il PSV», ha ammesso pubblicamente il giocatore, lasciando intendere che il suo trasferimento fosse vicino.

Durante la sessione estiva, la permanenza di Noslin alla Lazio era sembrata cosa fatta, anche grazie alla buona impressione lasciata nei primi allenamenti. Tuttavia, le limitazioni finanziarie hanno rallentato il mercato in entrata e congelato eventuali operazioni in uscita. Ora, con il campionato alle porte e il club pronto a valutare nuove strategie, la posizione del giocatore potrebbe tornare in discussione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSV Eindhoven e l’Ajax avevano manifestato un interesse concreto, ma i limiti economici imposti dalle rispettive società e dalla Lazio hanno bloccato ogni possibile accordo. L’interesse dei club olandesi, però, non è svanito, e con l’avvicinarsi della sessione invernale, i contatti potrebbero riaprirsi.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la questione comportamentale: alcune dichiarazioni rilasciate da Noslin alla stampa olandese non sono piaciute ai vertici della Lazio, che starebbero valutando anche una sanzione disciplinare. Il club biancoceleste tiene molto all’immagine e alla professionalità dei propri tesserati, e queste uscite pubbliche rischiano di influenzare negativamente il futuro dell’attaccante nella Capitale.

Dal punto di vista tecnico, Noslin sta cercando di guadagnarsi spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri, ma la concorrenza è alta e il tempo stringe. Se nelle prossime settimane non dovesse riuscire a ritagliarsi un ruolo significativo, è probabile che la Lazio apra alla sua cessione già a gennaio. La formula più concreta al momento sembra essere quella del prestito con obbligo di riscatto, che garantirebbe una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

La situazione resta fluida, ma una cosa è certa: il futuro di Noslin sarà uno dei temi centrali nel prossimo mercato della Lazio, e la dirigenza è già al lavoro per definire la strategia migliore.

