Lazio, futuro incerto con Lotito: sentite cosa ha detto quel giornalista sui biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, Maffei: «Futuro incerto, serve l’umiltà di farsi aiutare. Intorno c’è desertificazione»

Il futuro della Lazio si presenta oggi più nebuloso che mai. A lanciare l’allarme è Fabrizio Maffei, intervenuto ai microfoni di NMM, dove ha offerto una riflessione lucida e senza sconti sulla situazione attuale del club biancoceleste. Le parole dell’opinionista non lasciano spazio a interpretazioni: «Per la Lazio non riesco ad azzardare nessuna ipotesi. Il futuro è estremamente incerto».

Maffei punta il dito su una gestione societaria sempre più isolata e priva di aperture a collaborazioni esterne: «Lotito non dà segnali di voler fare un passo indietro o di aprirsi a un partner. È evidente una chiusura totale che, in un contesto calcistico moderno, rischia di penalizzare il club. Oggi le società di calcio sono aziende strutturate, non bastano più soluzioni “familiari”».

L’analisi prosegue toccando il terreno tecnico, dove la Lazio sta vivendo una stagione altalenante: «I risultati sono incostanti, le prestazioni imprevedibili, e ora si è aggiunta anche un’infermeria pesante. Il timore – dice Maffei – è che la squadra finisca in un limbo pericoloso. Non prevedo un crollo verticale, ma una Lazio oltre il decimo posto non rispecchierebbe ciò che rappresenta questo club».

Uno degli aspetti più preoccupanti, secondo l’opinionista, è la crescente distanza tra società e tifosi: «Il tifoso della Lazio ormai non parla più di calcio, ma di assetto societario. Si è creata una sorta di desertificazione intorno al club, non vedo idee, slanci, nuove risorse in arrivo. Sembra tutto bloccato».

Maffei riconosce a Lotito i meriti del passato, ma invita a un cambio di atteggiamento: «Il presidente si è sempre vantato di ottenere risultati con spese contenute, e quando tutto va bene è un merito. Ma nei momenti difficili serve l’umiltà di farsi aiutare, di confrontarsi con chi può portare nuove soluzioni e visioni».

La Lazio, dunque, si trova davanti a un bivio. La speranza è che la società riesca a rinnovarsi e a ritrovare slancio, ma per farlo servono apertura, idee e un progetto chiaro. «Il guizzo ce lo auguriamo – conclude Maffei – ma per ora vedo solo una terra piatta. La Lazio merita di più».