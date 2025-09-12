Lazio, fumata nera durante una trattativa molto importante. Ecco l'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, sfuma l’accordo con una tech company per il main sponsor: le rivelazioni di Abbate

In casa Lazio continua a tenere banco la questione legata al main sponsor, una vicenda che va avanti ormai da mesi e che sembra non aver ancora trovato una soluzione definitiva. A fare chiarezza su quanto sta accadendo è stato il giornalista Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, dove ha rivelato alcuni retroscena interessanti sulle trattative in corso.

Secondo Abbate, infatti, la Lazio avrebbe visto sfumare un’importante opportunità commerciale con una tech company internazionale, con cui sembrava vicino un accordo per la sponsorizzazione principale della maglia. «So che c’erano un paio di sponsor in trattativa – ha dichiarato – non era soltanto uno. In particolare, quello con la tech company dovrebbe essere definitivamente sfumato».

Un colpo non da poco per la Lazio, che da tempo è alla ricerca di un partner commerciale stabile e all’altezza del suo brand. Dopo la chiusura del rapporto con Binance, lo spazio principale sulla maglia biancoceleste è rimasto vuoto, una situazione che oltre all’aspetto estetico ha inevitabili ripercussioni anche dal punto di vista economico.

La società, tuttavia, non si sarebbe arresa. Sempre secondo quanto riferito da Abbate, sono attualmente in corso nuovi colloqui con altre aziende, nella speranza di arrivare a una «fumata bianca» entro le prossime settimane. La priorità resta quella di trovare un accordo che sia vantaggioso sia in termini economici che di visibilità, senza compromettere il posizionamento del brand Lazio a livello internazionale.

Non è un momento semplice per la dirigenza biancoceleste, chiamata a gestire contemporaneamente più dossier delicati: dal mercato in entrata e uscita alle questioni legate ai rinnovi, fino appunto al nodo sponsor. In un calcio moderno sempre più orientato al business e alla comunicazione globale, avere un main sponsor forte e riconoscibile è diventato un elemento strategico.

La Lazio continua quindi a lavorare sottotraccia per chiudere un accordo il prima possibile. Il tempo stringe e la nuova stagione è già iniziata, ma la società vuole fare un passo avanti anche fuori dal campo. Il tifoso attende novità, mentre il club biancoceleste prova a costruire un progetto più solido anche dal punto di vista economico e commerciale.