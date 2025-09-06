Lazio, il punto e le ultime da Formello: Isaksen recupera, attesa per gli altri giocatori

Lazio, il punto e le ultime da Formello: Isaksen recupera, attesa per due giocatori biancocelesti a disposizione di Sarri

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano alla sua quarta stagione in biancoceleste, ha chiuso la settimana di allenamenti a Formello tra assenze per le convocazioni in nazionale e problemi fisici che hanno condizionato parte della rosa.

La buona notizia arriva da Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, tornato stabilmente in gruppo da mercoledì pomeriggio. Dopo un’estate complicata dalla mononucleosi, che ne ha rallentato il recupero anche durante la riabilitazione, il peggio sembra alle spalle. L’attaccante sarà convocato per la sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia e potrebbe dare il suo contributo almeno a gara in corso. Nelle prime due giornate Sarri ha puntato su Matteo Cancellieri, giovane ala italiana, come titolare a destra: ora il tecnico ha un’opzione in più per la fascia, quella che sulla carta è la prima scelta.

Restano invece in dubbio i rientri di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano, e Patric Gabarrón, difensore spagnolo. Patric, reduce da un’operazione alla caviglia destra a marzo, ha subito una lesione di medio grado al retto femorale sinistro e difficilmente sarà disponibile col Sassuolo; più probabile un rientro per il derby del 21 settembre. Vecino tornerà ad allenarsi in gruppo la prossima settimana: lo staff ha scelto la prudenza per evitare ricadute muscolari.

Brutte notizie per Manuel Lazzari, terzino destro, fermato venerdì da un fastidio muscolare: da valutare tempi e gravità dell’infortunio. Sorrisi invece per Adam Marušić, laterale montenegrino, rientrato dopo la convocazione in nazionale e dichiarato idoneo dallo staff medico, nonostante il dolore all’adduttore accusato contro il Verona.

A riposo precauzionale Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo ex Barcellona e Chelsea, che non desta preoccupazioni per la ripresa.

Sono sette i biancocelesti impegnati con le rispettive nazionali durante la sosta: Elseid Hysaj (Albania), Christos Mandas (Grecia), Mattia Zaccagni (Italia), Nicolò Rovella (Italia), Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal) e Nuno Tavares (Portogallo).

Dopo la seduta di sabato mattina, Sarri ha concesso due giorni di riposo: la squadra tornerà ad allenarsi a Formello martedì pomeriggio per preparare la trasferta di Reggio Emilia.