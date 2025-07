Lazio: Doppio Allenamento a Formello, Sarri Imposta Tattica e Prime Formazioni

Lazio, si è quasi conclusa la prima settimana di ritiro dei biancocelesti agli ordini di Maurizio Sarri: ecco il report del sesto giorno di allenamento

La prima settimana di ritiro della Lazio a Formello sta per concludersi, e la giornata odierna ha visto una doppia seduta di allenamento, con appuntamenti alle 9:30 del mattino e alle 18 per il pomeriggio. Maurizio Sarri prosegue nel suo lavoro di impostazione tattica, cercando di affinare i meccanismi di gioco già nelle prime fasi della preparazione.

La seduta mattutina è iniziata con un riscaldamento leggero alle 9:34, per poi dividere il gruppo. Centrocampisti e attaccanti hanno iniziato subito con il lavoro tattico sul campo, mentre i difensori sono rimasti in palestra. I “Rossi” del mattino includevano Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru, Noslin, Castellanos, Sana Fernandes, mentre i “Verdi” vedevano Belahyane, Rovella, Vecino, Pinelli, Basic, Cancellieri, Dia, Pedro. Dopo questa prima fase, i ruoli si sono invertiti: centrocampisti e attaccanti in palestra, mentre i difensori hanno indossato gli scarpini per lavorare sulla linea difensiva. Tutti i difensori erano presenti eccetto Pellegrini, divisi in due gruppi: “Rossi” con Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj e “Verdi” con Lazzari, Gigot, Provstgaard, Tavares, Ruggeri, Patric. L’allenamento dei difensori si è concentrato sui movimenti della linea in ogni situazione di gioco, terminando alle 11:00 con il rientro negli spogliatoi. Buone notizie per Patric e Zaccagni, che, pur avendo svolto lavoro differenziato il giorno precedente, stanno recuperando bene. Anche Hysaj si è unito al gruppo nelle prove tattiche, mostrando progressi.

La seduta pomeridiana, iniziata alle 18:08, ha visto la squadra sul campo del Fersini per il torello. Successivamente, dopo il riscaldamento, sono iniziate le prove tattiche con due formazioni distinte. I “Rossi” schieravano Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro, mentre i “Verdi” proponevano Lazzari, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Belahyane, Rovella, Vecino; Cancellieri, Dia, Sanà Fernandes. La parte tattica si è conclusa con un lavoro sulle palle inattive. La giornata si è chiusa alle 19:25 e l’appuntamento per la squadra è per domani sera, con un test in famiglia contro la Primavera. Assenti per gestione dei carichi o piccoli problemi sono stati Isaksen, Pellegrini, Zaccagni, Patric e Mandas, ma senza particolari allarmi.