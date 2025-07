Lazio in Turchia: Sarri contro Mourinho per avviare la “Fase 2”

Lazio, inizia oggi la “fase 2” della preparazione biancoceleste: la squadra di Sarri vola oggi in Turchia per la sfida al Fenerbahce di Mourinho

La Lazio si prepara a una tappa cruciale della sua preparazione pre-campionato: la spedizione in Turchia, che segna l’inizio della “Fase 2“. La squadra partirà oggi pomeriggio da Roma e domani affronterà subito il Fenerbahce in un test amichevole di alto profilo. Questo match riaccenderà una delle rivalità più seguite degli ultimi anni: Sarri contro Mourinho. Come riportato dal Corriere dello Sport, le reminiscenze dei derby capitolini, che quasi sempre hanno premiato il “Comandante”, tornano d’attualità. Tra il 2021 e il 2024, i due allenatori sono arrivati quasi in contemporanea sulle rispettive panchine e se ne sono andati a pochi mesi di distanza.

Un anno e mezzo dopo l’ultimo confronto, si ritroveranno rivali, seppur in un’amichevole: Sarri si è aggiudicato quattro dei sei confronti diretti (tutti di misura), Mourinho uno solo (un 3-0), mentre un solo match è terminato in pareggio (0-0). Questa “sfida nella sfida” è pensata per accendere la preparazione della Lazio a Istanbul. La squadra, che stamattina a Formello ha ripreso il lavoro dopo il lunedì di riposo concesso alla rosa (e lo scarico domenicale dopo l’amichevole di Frosinone), svolgerà una breve sgambata nel centro sportivo prima del viaggio. Il mini-ritiro turco durerà fino al 2 agosto, data della seconda gara amichevole contro il Galatasaray. Una curiosità storica: proprio contro i giallorossi, il 16 settembre 2021 a Istanbul, Sarri guidò la sua prima Lazio europea. Quella partita finì 1-0 per i turchi a causa di un errore di Strakosha.