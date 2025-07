La fase difensiva al centro del lavoro di Sarri per la nuova Lazio

Lazio, al centro del nuovo progetto del Sarri Bis c’è la solidità della difesa: alla squadra servono solide fondamenta

A tentare di risolvere la situazione in attacco, ma soprattutto a dare solide basi alla Lazio, è Maurizio Sarri. Il tecnico in questo momento si sta dedicando maggiormente alla fase difensiva, identificata come il vero, grande problema della scorsa stagione. Nelle prime due uscite amichevoli, infatti, la Lazio ha mostrato un’immagine di solidità decisamente maggiore rispetto a quella fornita abitualmente lo scorso anno, con zero gol subiti.

Il 4-3-3 sarriano in questa fase appare molto prudente, a volte sembra quasi un 4-5-1 più che un modulo offensivo. Questa scelta è dettata dalla necessità di dare alla squadra solide fondamenta, partendo da una maggiore organizzazione e compattezza difensiva. Il “Comandante”, tuttavia, è fiducioso che più avanti la squadra diventerà più presente e pericolosa nell’area avversaria. L’obiettivo è chiaro: una volta che i centravanti saranno meglio riforniti, inizieranno a fare gol. Potrebbe non accadere subito, specialmente considerando che i prossimi test saranno contro avversari di alto livello come Fenerbahçe e Galatasaray. L’obiettivo primario è però che la squadra sia pronta e rodata per l’inizio del campionato, con un equilibrio tra fase difensiva rafforzata e attacco più incisivo. Questa strategia mira a costruire una Lazio più solida e competitiva per la prossima stagione.