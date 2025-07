La fascia da capitano della Lazio, voto interno e nuove gerarchie: Zaccagni, Cataldi e gli altri outsider

Lazio, la fascia da capitano torna in discussione: possibile voto dello spogliatoio? Zaccagni e Cataldi i favoriti, due possibili gli outsider

In casa Lazio, il tema della fascia da capitano torna d’attualità, con un’ipotesi che strizza l’occhio al modello dell’Ajax di Cruijff: l’assegnazione annuale attraverso un voto interno per rafforzare lo spirito di gruppo. Una scelta del genere potrebbe però avere un peso specifico, specialmente in relazione a Mattia Zaccagni. Come ricorda il Messaggero, l’esterno aveva rifiutato il Napoli lo scorso inverno, anche in virtù del senso di responsabilità verso il ruolo di capitano appena ottenuto. Un eventuale mancato rinnovo della fascia potrebbe quindi rappresentare un duro colpo.

Nel recente test contro la Primavera, la decisione su chi avrebbe indossato la fascia – poi andata a Danilo Cataldi – è stata presa pochi minuti prima del calcio d’inizio. Lo stesso scenario potrebbe ripetersi oggi, in vista dell’amichevole contro l’Avellino allo Stirpe di Frosinone. Zaccagni resta in lizza, ma una scelta definitiva verrà presa solo più avanti.

Emergono anche dinamiche interne complesse: Adam Marusic e Patric, i giocatori più “anziani” del gruppo, sarebbero pronti a lasciare la fascia a Cataldi piuttosto che a Zaccagni, anche per ragioni legate alla gestione interna del gruppo (premi, vacanze, dinamiche dello spogliatoio). Il quotidiano romano menziona anche i nomi di Alessio Romagnoli e Ivan Provedel tra i possibili candidati, sebbene Romagnoli preferirebbe un adeguamento del contratto alla fascia. Infine, non va escluso Pedro: la sua figura esperta e trasversale potrebbe mettere tutti d’accordo, qualora si cercasse una soluzione che unisca l’intero spogliatoio. Il club stesso, in passato, aveva già preso in considerazione l’idea di affidare la fascia allo spagnolo.