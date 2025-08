Zaccagni-Pedro, un nuovo assetto per la Lazio. Ecco le ultime novità riguardante Sarri - Lazio News 24

Lazio in evoluzione: Sarri valuta nuovi moduli e il ruolo chiave di Zaccagni-Pedro

A Formello si lavora a una Lazio rinnovata non solo nell’organico, ma anche nella filosofia tattica. Le prime settimane di preparazione hanno mostrato un Sarri riflessivo, deciso a rivedere certezze che fino a pochi mesi fa sembravano intoccabili. Il classico 4-3-3, marchio di fabbrica del tecnico toscano, potrebbe lasciare spazio a nuove soluzioni, rese necessarie da esigenze tecniche ma anche da una fase di transizione evidente all’interno della rosa.

In particolare, il centrocampo della Lazio sembra ancora alla ricerca di un equilibrio. Dele-Bashiru ha mostrato spunti interessanti sul piano atletico, ma il reparto, completato spesso da Guendouzi e Rovella, soffre in termini di ordine e qualità nel palleggio. Cataldi, nel ruolo di regista, garantisce solidità ma non basta da solo a fare da collante tra difesa e attacco. Proprio per questo, Sarri starebbe valutando moduli alternativi come il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2, capaci di offrire maggior compattezza e varietà offensiva.

In queste nuove soluzioni tattiche, un ruolo centrale potrebbe essere affidato alla coppia Zaccagni-Pedro. Entrambi, per caratteristiche tecniche e intelligenza tattica, sono in grado di agire non solo da esterni offensivi, ma anche in posizione più centrale, alle spalle della punta. Sarri sta infatti riflettendo sull’idea di utilizzare Zaccagni o Pedro come trequartista puro, per dare maggiore imprevedibilità alla manovra e sfruttare la loro qualità in zona rifinitura.

Il duo Zaccagni-Pedro potrebbe diventare il fulcro della nuova Lazio, soprattutto in un modulo che preveda un centrocampo a due e una linea offensiva più flessibile. L’idea di spostare uno dei due verso l’interno del campo è già stata testata nelle scorse stagioni, ma ora potrebbe diventare una soluzione strutturale, in grado di risolvere le difficoltà offensive evidenziate nelle prime uscite estive.

La ripresa degli allenamenti a Formello sarà fondamentale per definire queste scelte. Con il gruppo al completo, Sarri potrà effettuare test più concreti e valutare l’efficacia delle nuove combinazioni tattiche. Intanto, l’obiettivo resta chiaro: costruire una Lazio più fluida, moderna e capace di adattarsi alle caratteristiche dei suoi uomini migliori.

La stagione è alle porte, e in casa Lazio, il cambiamento tattico potrebbe passare proprio dai piedi e dalla visione di gioco della coppia Zaccagni-Pedro.