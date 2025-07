Lazio, ma cosa combini! Il pasticcio sui social ha causato questa cosa un giorno prima dell'ufficialità - Lazio News 24

Lazio, autogol social: svelate per errore le nuove maglie 2025-2026. Non un buon modo per cominciare!

La Lazio inciampa sul web e anticipa involontariamente la presentazione ufficiale delle nuove maglie per la stagione 2025-2026. Un vero e proprio autogol digitale per il club biancoceleste, che ha mostrato in anteprima il nuovo kit attraverso un banner promozionale comparso – per errore – sul proprio sito ufficiale.

Il contenuto, visibile per alcuni minuti prima di essere rimosso, ha mostrato chiaramente la nuova divisa della Lazio, rovinando l’effetto sorpresa previsto per il giorno seguente. Il danno è stato immediato: gli screenshot dell’immagine si sono rapidamente diffusi sui social, dove i tifosi hanno iniziato a commentare e condividere le prime impressioni.

La maglia, a giudicare dalle immagini circolate, presenta uno stile pulito e tradizionale, con forti richiami all’identità storica della Lazio. Colori classici e un design essenziale sembrano essere i tratti distintivi del kit 2025-2026. Una scelta in linea con l’estetica sobria e fedele alla tradizione del club, apprezzata da una parte dei tifosi per la sua semplicità e attaccamento ai simboli storici.

Tuttavia, l’episodio ha generato anche critiche, non tanto per il design, quanto per la gestione poco attenta della comunicazione. In un’epoca in cui il marketing legato alle maglie gioca un ruolo importante nella promozione dell’immagine del club, questo errore rischia di compromettere una presentazione che doveva essere accuratamente pianificata.

Non è la prima volta che la Lazio si trova a gestire una svista comunicativa, ma questa volta l’errore è avvenuto proprio sul canale ufficiale, aumentando il clamore intorno all’accaduto. Domani, comunque, il club presenterà in modo ufficiale la nuova collezione, con tutti i dettagli tecnici e commerciali del kit.

Nel frattempo, i tifosi della Lazio si dividono tra chi apprezza la nuova divisa per la sua eleganza classica e chi avrebbe voluto un pizzico di originalità in più. Quel che è certo è che, ancora una volta, la Lazio riesce a far parlare di sé… anche per errore.