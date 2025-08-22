Lazio, manca ancora l’erede di Olympia: non è andata a buon fine la trattativa per l’aquila Monica. Ma un’altra sarebbe in fase avanzata

Domani si alzerà il sipario sulla nuova stagione di Serie A per la Lazio, con la squadra di Maurizio Sarri pronta a scendere in campo per il suo debutto. Parallelamente agli sforzi della società per risolvere le complesse questioni di mercato in vista della finestra di gennaio, un’altra ricerca sta tenendo banco: quella del nuovo “erede di Olympia“, l’aquila simbolo del club biancoceleste.

Da quando il falconiere Juan Bernabé è stato licenziato lo scorso gennaio, la Lazio è alla disperata ricerca di una nuova aquila. La missione è quella di trovare un degno successore per Olympia, che possa tornare a sorvolare lo stadio Olimpico prima delle partite casalinghe. Inizialmente, si era pensato a un esemplare chiamato “Monica”, proveniente da Tolfa, ma le trattative non sono andate a buon fine. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Nonostante l’insuccesso, la società non ha perso la speranza e ha diverse alternative ancora in considerazione. Una di queste, in particolare, sembra essere in una fase avanzata di negoziazione. L’obiettivo primario è quello di assicurarsi la nuova aquila il prima possibile, in modo da poterla presentare ai tifosi già in occasione della prima partita casalinga della Lazio.

L’appuntamento è fissato per il 31 agosto, quando la squadra affronterà l’Hellas Verona all’Olimpico. La speranza è che per quella data la nuova aquila possa fare il suo volo inaugurale, regalando un momento di emozione e di ritrovata tradizione ai sostenitori biancocelesti. Il ritorno dell’aquila non è solo una questione simbolica, ma rappresenta un legame profondo con l’identità e la storia del club, che i tifosi desiderano ardentemente ripristinare.