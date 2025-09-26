Genoa Lazio, chiavi a Cataldi considerando l'emergenza infortuni? Le ultime - Lazio News 24

Genoa Lazio: la Lazio cerca riscatto in emergenza, Cataldi guida il centrocampo

La Lazio vuole voltare pagina dopo un inizio di stagione complicato e punta a tornare subito al successo, magari già nella delicata trasferta contro il Genoa. La sfida Genoa Lazio, valida per la Serie A, si presenta come un vero e proprio banco di prova per la squadra di Maurizio Sarri, alle prese con una situazione di emergenza soprattutto a centrocampo.

Il tecnico biancoceleste dovrà infatti fare a meno di diversi elementi fondamentali per infortuni e squalifiche, ma nonostante le difficoltà, la Lazio è determinata a non lasciare punti importanti per strada. In questa fase così delicata, Sarri ha deciso di affidarsi all’esperienza e alla solidità di Danilo Cataldi, che diventerà il fulcro del centrocampo biancoceleste nella partita contro il Genoa.

Cataldi, infatti, non è solo un giocatore affidabile e con buone capacità di impostazione, ma rappresenta anche un punto di riferimento importante nello spogliatoio della Lazio. Dopo un’estate nella quale il suo spazio sembrava potesse ridursi a causa dell’arrivo del tecnico toscano e del blocco del calciomercato, il centrocampista romano ha risposto sul campo con prestazioni costanti e di livello, dimostrando di meritare la fiducia di Sarri.

Nel recente derby, ad esempio, Cataldi si è reso protagonista di una conclusione potente che ha sfiorato il palo, facendo sognare per un attimo la tifoseria biancoceleste. Un segnale che la sua determinazione è intatta e che potrà essere un’arma in più nella trasferta ligure.

Curioso è anche il valore personale che la partita Genoa Lazio riveste per Cataldi, che nel 2017 ha vestito proprio la maglia del Genoa in Serie A. Un ritorno in una città e in uno stadio che conosce bene, ma questa volta con la responsabilità di guidare la sua attuale squadra in un momento particolarmente difficile.

La Lazio, con tutte le difficoltà di formazione, deve dimostrare carattere e compattezza per uscire indenni da Marassi e rilanciarsi in classifica. Sarri si affiderà dunque all’esperienza di Cataldi e a una strategia di gioco che potrà fare leva sulla qualità offensiva di Pedro e Castellanos, senza dimenticare la solidità difensiva.

Il match Genoa Lazio sarà decisivo per capire la direzione che prenderà la stagione biancoceleste: una vittoria potrebbe infatti rappresentare la svolta per una squadra ancora alla ricerca di continuità.