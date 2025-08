Lazio, come fare in difesa? Maurizio Sarri potrebbe puntare fortemente su quel giocatore - Lazio News 24

Lazio, emergenza in difesa: Ruggeri può restare in prima squadra. La situazione attuale

In casa Lazio l’attenzione del club non è rivolta solo al calciomercato, ma anche alla gestione dei giovani provenienti dal vivaio. Tra i quattro talenti della Primavera aggregati al ritiro estivo della prima squadra – Fabio Ruggeri, Sanà Fernandes, Pinelli e Renzetti – l’unico che potrebbe restare stabilmente a disposizione di mister Maurizio Sarri è proprio Ruggeri, difensore centrale classe 2005. Una scelta che potrebbe essere dettata più da necessità contingenti che da valutazioni tecniche.

La difesa della Lazio è infatti in piena emergenza. Patric si è fermato nuovamente per uno stiramento muscolare, dopo aver appena recuperato da un precedente problema alla caviglia. La situazione di Gigot, invece, non è migliore: il difensore ex Marsiglia continua a convivere con un fastidioso mal di schiena che lo ha condizionato per tutta la preparazione estiva. Come se non bastasse, Romagnoli sarà costretto a saltare le prime due giornate di campionato a causa di una squalifica rimediata sul finire della scorsa stagione.

Con queste premesse, Sarri ha potuto contare finora su appena tre centrali su cinque, costringendo lo staff tecnico a valutare ogni opzione possibile. Ed è proprio in questo scenario che Fabio Ruggeri diventa una risorsa importante per la Lazio. Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Ruggeri ha il vantaggio di non occupare uno slot nella lista dei 25, rientrando nella categoria dei giocatori cresciuti nel vivaio del club.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea iniziale della società era quella di mandarlo in prestito per garantirgli continuità e minuti nelle gambe. Tuttavia, la situazione di emergenza ha messo temporaneamente in pausa questa decisione. Il futuro del giovane centrale resta dunque in sospeso, in attesa di capire se i rientri di Patric e Gigot arriveranno in tempo utile per l’inizio del campionato.

Nel frattempo, la Lazio valuta con attenzione ogni dettaglio, consapevole che un ulteriore passo falso nella gestione del reparto arretrato potrebbe avere conseguenze anche nei risultati delle prime giornate. Ruggeri, intanto, si allena con i “grandi” e attende la sua occasione: il suo presente è alla Lazio, e il futuro potrebbe esserlo ancora.