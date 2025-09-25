Lazio, emergenza a centrocampo e nuovi riadattamenti per Sarri. Ecco il piano - Lazio News 24

Lazio, emergenza a centrocampo: Sarri valuta Gila mediano e attende segnali da Vecino e Basic

Il giorno dopo il derby, la Lazio si è ritrovata a Formello per un confronto interno utile a ricompattare il gruppo. Nella giornata del 24 settembre, infatti, Maurizio Sarri ha convocato tutto lo spogliatoio per analizzare il momento della squadra, ancora scossa dopo la stracittadina e alle prese con una serie di assenze che stanno complicando la preparazione alla prossima sfida di campionato.

Il tecnico toscano ha poche alternative a centrocampo. Con Guendouzi e Belahyane squalificati, la coperta è cortissima, tanto che Sarri sta valutando una soluzione d’emergenza: Gila schierato davanti alla difesa. Una mossa non inedita, già testata in allenamento, ma che resta subordinata al possibile recupero di Vecino, sul quale lo staff medico della Lazio sta lavorando intensamente. Le prossime 72 ore saranno decisive per capire se l’uruguaiano potrà scendere in campo lunedì contro il Genoa.

Vecino è fermo per un edema muscolare che ha richiesto tempi di recupero più lunghi del previsto. Non si tratta di una questione disciplinare o tecnica, come precisato anche da Sarri, ma di una condizione fisica da monitorare con estrema cautela. Il ricordo dell’infortunio dello scorso anno, quando provò a rientrare troppo in fretta ai tempi di Baroni, è ancora vivo: un errore che costò al centrocampista altri tre mesi di stop.

Parallelamente, si riapre il discorso legato a Toma Basic. Nella giornata di ieri, Sarri ha avuto un colloquio con il direttore sportivo Angelo Fabiani per valutare il possibile reintegro del centrocampista croato, che finora è rimasto ai margini del progetto tecnico. Basic si allena con il gruppo già da settimane e lo staff lo tiene in considerazione in vista di dicembre, quando la Lazio potrebbe perdere alcuni elementi a causa della Coppa d’Africa.

La scelta su Basic sarà anche legata alla necessità di liberare spazio nella lista e tagliare eventualmente un altro giocatore. Una decisione che verrà presa nei prossimi giorni, mentre la preparazione alla delicata trasferta di Genova continua tra dubbi e possibili esperimenti.

In questo momento di difficoltà, la Lazio cerca risposte da tutti i suoi uomini, e Sarri si affida alla compattezza del gruppo per superare una fase complessa della stagione.