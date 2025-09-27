Lazio, emergenza a centrocampo. Sarri pronto ad escludere quel giocatore - Lazio News 24

Lazio, emergenza a centrocampo: Sarri reintegra Basic e valuta il taglio di Dele-Bashiru

La Lazio si prepara alla difficile trasferta contro il Genoa con un problema evidente: l’emergenza a centrocampo. Maurizio Sarri, chiamato a gestire una rosa decimata dalle assenze, è pronto a prendere decisioni importanti per riequilibrare il reparto mediano. La novità principale riguarda il ritorno in lista di Toma Basic, reintegrato per dare sostanza e alternative a una mediana in forte difficoltà.

Come riportato da Il Messaggero, la scelta di reinserire il croato nella rosa della Lazio nasce dalla necessità più che da una convinzione tattica. Tuttavia, ogni aggiunta comporta un’esclusione: il principale indiziato a lasciare temporaneamente il posto è Fisayo Dele-Bashiru.

Il centrocampista nigeriano, arrivato tra qualche curiosità e aspettativa, non ha ancora trovato il suo spazio nella Lazio di Sarri. Le sue prestazioni, finora, non hanno convinto né lo staff tecnico né i tifosi. Apparso spesso spaesato e poco inserito nei meccanismi di gioco richiesti dall’allenatore, Dele-Bashiru è sembrato lontano dagli standard richiesti per il centrocampo biancoceleste.

A complicare la sua situazione c’è anche l’infortunio rimediato nel derby contro la Roma, che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un mese. Un’assenza che ha ulteriormente rallentato il suo processo di ambientamento nella realtà Lazio, già reso difficile dal livello tecnico-tattico richiesto dal gioco sarriano.

Con Basic di nuovo arruolabile, la Lazio spera di ritrovare almeno un minimo di equilibrio nella zona nevralgica del campo. Il croato, pur non essendo mai stato un titolarissimo, conosce bene il sistema di gioco e può offrire maggiore affidabilità rispetto ad altri profili. La scelta di Sarri, dunque, sembra orientata verso la praticità.

Il taglio temporaneo di Dele-Bashiru dalla lista non rappresenta necessariamente una bocciatura definitiva, ma potrebbe diventare un segnale importante in vista del futuro. In casa Lazio, la competizione per un posto resta alta, e chi non riesce a inserirsi in fretta rischia di restare ai margini.

Contro il Genoa, quindi, la Lazio si presenterà con una nuova configurazione a centrocampo. Sarri spera che l’inserimento di Basic possa dare più sostanza a una squadra che, mai come ora, ha bisogno di concretezza e risultati.