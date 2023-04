Lazio, è tua la difesa migliore della Serie A: la statistica aggiornata. Dopo 30 giornate di campionato la retroguardia capitolina si conferma la migliore

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana la Lazio ha mantenuto la porta inviolata per 18 partite su 30, confermandosi la miglior difesa del campionato di Serie A e la seconda in Europa.

Infatti, nei 5 top campionati europei, solo il Barcellona ha fatto meglio con 22 gare senza subire gol e solo 9 gol subiti. Questo rendimento difensivo ha portato la squadra capitolina a raggiungere il secondo posto in campionato e a competere per un posto Champions.