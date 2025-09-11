Lazio, doppia seduta a Formello: Cataldi in regia, Vecino e Isaksen verso il rientro? Le ultimissime

Lazio, doppia seduta odierna a Formello: Cataldi in regia, Vecino e Isaksen verso il rientro? Le ultimissime sui biancocelesti

La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano classe 1959, ha svolto oggi una doppia seduta di allenamento in vista della ripresa del campionato e della trasferta di domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il focus è stato sulla valutazione dei giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali e sul recupero degli infortunati.

Il caso più delicato riguarda Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001, tornato dalla Nazionale italiana con un leggero affaticamento agli adduttori, nonostante non sia sceso in campo sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Il giovane regista è rimasto a riposo nella seduta mattutina e resta in forte dubbio per la sfida di domenica. In ogni caso, Sarri sembra orientato a schierare Danilo Cataldi, mediano romano cresciuto nel vivaio biancoceleste, dal primo minuto in cabina di regia.

Ai lati di Cataldi, il tecnico dovrebbe confermare Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal, e Dele-Bashiru, mezzala nigeriana arrivata in estate, attualmente in vantaggio su Aymen Belahyane e Matías Vecino. L’uruguaiano, fermo da un mese per un problema muscolare, è finalmente recuperato e dovrebbe essere inserito per la prima volta nella lista dei convocati in questa stagione.

Buone notizie anche per Gustav Isaksen, esterno offensivo danese classe 2001, tornato ad allenarsi in gruppo la scorsa settimana dopo un lungo stop dovuto alla mononucleosi. Il suo impiego dal primo minuto è improbabile: Sarri lo gestirà con cautela, aumentando gradualmente il minutaggio per evitare ricadute.

Situazione da monitorare per Lazzari, terzino destro alle prese con un affaticamento al polpaccio. Da domani scatteranno le prove tattiche definitive, utili a chiarire la lista dei disponibili per la trasferta. Nessun problema invece per Mattia Zaccagni, esterno offensivo colpito duro nell’amichevole dell’Italia contro l’Estonia: sarà regolarmente a disposizione.

La Lazio si prepara così a una sfida importante per la classifica, con l’obiettivo di ripartire subito forte dopo la sosta e di gestire al meglio il rientro dei suoi uomini chiave.