Lazio, la difesa sarà la chiave della squadra di Maurizio Sarri! Il piano biancoceleste per il grande salto - Lazio News 24

Lazio, Sarri riparte dalla difesa: ordine, lavoro e zero caos. La situazione attuale dei biancocelesti

In casa Lazio, è tempo di ritrovare certezze. E chi meglio di Maurizio Sarri può guidare questo processo? Il tecnico toscano è tornato al centro del progetto biancoceleste con un obiettivo chiaro: ricostruire un’identità forte, partendo dalla base che aveva portato la Lazio a volare alta in classifica solo due stagioni fa. Quel percorso, interrotto lo scorso anno, ora va ripreso, tassello dopo tassello.

Durante il ritiro di Formello, Sarri non sta lasciando spazio all’improvvisazione. Lavoro, disciplina tattica e ordine sono le sue parole d’ordine. Il caos, dice, è già abbastanza fuori dal campo. Dentro, serve solo equilibrio. E per il tecnico, tutto parte dalla difesa. Non si tratta di un’impostazione difensivista, ma di un concetto chiave: una Lazio solida dietro è una squadra libera di esprimersi anche in attacco. Lo ha dimostrato nel suo secondo anno, quando con appena 21 gol subiti la squadra chiuse seconda in Serie A e centrò la qualificazione in Champions League.

Il confronto con la passata stagione è impietoso. Con Baroni in panchina, la Lazio ha subito 49 gol, chiudendo al decimo posto per rendimento difensivo. Troppi per un club con ambizioni europee. I numeri parlano chiaro, e Sarri lo sa: senza solidità difensiva, tutto diventa più difficile.

Per questo, il lavoro quotidiano si concentra soprattutto sulla linea arretrata. Romagnoli sarà assente per squalifica nelle prime due giornate, e il tecnico sta valutando le alternative. Provstgaard, giovane in crescita, sembra il candidato favorito per affiancare Gila, mentre Patric è ancora in fase di recupero e Gigot non convince per caratteristiche. L’obiettivo è chiaro: costruire una difesa compatta e funzionale, punto di partenza per una Lazio che vuole tornare a essere protagonista.

Sarri ritrova alcuni volti noti che conoscono già il suo sistema, ma per chi è appena arrivato c’è poco tempo per ambientarsi: bisogna imparare in fretta. La Lazio, dopo un’annata di transizione, vuole tornare a dire la sua in campionato. E lo farà seguendo il credo del suo allenatore: ordine, lavoro, e una chiara identità di gioco.