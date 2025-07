Lazio, la difesa di Sarri prende forma: tra i centrali quel nome ha convinto Sarri: sugli esterni i punti fermi sono confermati

Lazio, Sarri al lavoro sulla difesa: le corsie esterne sono confermate con Marusic e Nuno Tavares: al centro possibili novità

La difesa dovrà tornare a essere la “forza assoluta” della Lazio di Maurizio Sarri, soprattutto in vista dell’esordio in campionato a Como. Con la squalifica di Romagnoli per le prime due giornate e in attesa di un responso sul recupero di Patric, Sarri sta insistendo sul gigante Provstgaard al fianco di Gila al centro. Il danese, come osservato da Il Messaggero, ha dimostrato personalità nell’impostazione, apparendo “sicuro e preciso”, segnali incoraggianti per un ruolo così delicato. Al contrario, Gigot “continua a non essere considerato”, tanto da essere sostituito da Ruggeri dopo appena 30 minuti in campo, un chiaro indizio sulle sue attuali posizioni nelle gerarchie difensive.

A destra, Marusic rimane un punto fermo, un elemento di stabilità nella retroguardia biancoceleste. Sulla fascia sinistra, Nuno Tavares si conferma un’arma da “inquadrare in fase di ripiegamento”. Il portoghese sta dimostrando “applicazione e massimo impegno”, un aspetto cruciale per convincere Sarri sulla sua affidabilità tattica. Un ulteriore segnale della sua volontà di integrarsi è il cambio di numero di maglia: via il 30, per indossare il 17 di Ciro Immobile, un “mito scomodo” ma sicuramente iconico per la Lazio. Mandas, assente per febbre, ha rinviato il duello con Provedel per la porta. La squadra, pur “imballata dai carichi di lavoro” e senza “volti nuovi” dal mercato, punta sui suoi “vecchi figliocci”, come Cataldi, per affrontare la stagione.