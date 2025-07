Lazio: Rientri Importanti in Difesa, Provstgaard Conquista Sarri

Lazio, Oliver Provstgaard ha convinto Maurizio Sarri: il difensore danese è già sicuro del posto da titolare nelle prime due giornate

La difesa della Lazio è al centro delle attenzioni di Maurizio Sarri, che punta a ripristinare la solidità che ha caratterizzato le sue migliori squadre. Oggi inizierà la rincorsa di Patric per sostituire Romagnoli, e lo spagnolo tornerà finalmente in gruppo insieme a Mattia Zaccagni. Sarri vuole verificarne lo stato di forma dopo l’intervento al malleolo subito a fine marzo, per poi sciogliere il dubbio su chi prenderà il posto di Romagnoli fino alla sfida col Sassuolo. In questi giorni, Mau ha insistito sul “gigante” Oliver Provstgaard al fianco di Mario Gila al centro della difesa. I segnali dal primo test sono stati “confortanti”, con il danese che ha impressionato per la sua capacità di impostare con personalità, mostrandosi “sicuro e preciso”.

I suoi sforzi sono stati ripagati dai complimenti di Gila al triplice fischio: «Oliver è fortissimo, ha la mentalità giusta perché sta sempre sul pezzo e concentrato. Io sto cercando di aiutarlo il più possibile.». Gila ha anche spiegato la differenza nell’approccio difensivo di Sarri rispetto a Baroni: «In questo momento non dobbiamo fissarci sui risultati, è più importante vedere in partita ciò che proviamo in settimana. Per chi ha già lavorato con Sarri è più semplice, gli altri devono abituarsi ai movimenti, a stare stretti. Il suo modo di difendere è molto diverso da quello di Baroni. Prima attaccavamo l’uomo, ora dobbiamo essere compatti e lavorare a zona sulle rotture dell’avversario.» Il 4-3-3 di Sarri offre una “copertura diversa” al reparto arretrato, una soluzione che Gila stesso aveva invocato alla fine della scorsa stagione, lamentandosi dello “sbilanciamento tattico” del 4-2-3-1: «Noi difensori soffriamo troppo con due soli uomini a centrocampo».