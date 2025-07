Lazio, tormenti in difesa e mercato bloccato: il punto sulla rosa di Sarri

Lazio, il punto sulla difesa biancoceleste tra infortuni, defezioni e il mercato bloccato che costringe Sarri a fare delle scelte

La Lazio si ritrova ad affrontare i primi tormenti muscolari della stagione 2025-26, ereditando la sfortunata tendenza dei 23 KO della passata annata. Il primo a fermarsi è Patric, vittima di un fastidio al quadricipite proprio alla vigilia dell’amichevole con l’Avellino, dopo essere rientrato a pieno regime solo pochi giorni prima dall’operazione alla caviglia. La sua assenza per circa un mese complica ulteriormente le scelte difensive di Sarri, specialmente considerando la squalifica di Romagnoli per le prime due giornate di Serie A. Questa situazione, come riporta Il Messaggero, sposta il mirino dei tagli sulla difesa, dove Provstgaard continua a scalare le gerarchie, diventando ormai il terzo centrale.

Il KO di Patric ha bloccato anche l’eventuale uscita di Gigot. Il francese, pur non essendo il centrale ideale per Sarri, diventa indispensabile per completare le rotazioni ed evitare che Marusic debba sacrificarsi in mezzo. La Lazio voleva attendere il precampionato per capire il da farsi con l’ex OM, lasciandolo partire al massimo a fine mercato. Ora, nonostante sia fermo per un mal di schiena, la sua permanenza sembra quasi certa. Il mercato bloccato per la prima squadra, intanto, costringe Sarri a riflessioni complesse sui tagli alla lista dei 25. Se Basic sembrava sicuro dell’esclusione, il buon ritiro svolto lo ha rimesso in gioco. La coperta è corta anche tra i terzini, dove uno tra Lazzari, Pellegrini e Hysaj rischia di finire fuori. A decidere il testa a testa tra Noslin e Cancellieri, invece, sarà il mercato, con l’ex Verona pedina importante per racimolare fondi necessari a sopperire alle mancanze dell’indicatore del costo del lavoro allargato. Intanto, a Formello è stato ufficializzato Riccardo Pinzani come nuovo Club Referee Manager, un gran colpo per il club che punta a rafforzare i rapporti con il mondo arbitrale.