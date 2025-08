Lazio, Dia è il centro dell'attacco. Occhio però anche alla concorrenza di quel giocatore - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, duello in attacco tra Castellanos e Dia: staffetta in vista contro il Como

La Lazio si prepara al debutto stagionale con ancora qualche incertezza in attacco, dove si profila un interessante duello tra Taty Castellanos e Boulaye Dia. Dopo le recenti amichevoli disputate in Turchia, il tecnico Maurizio Sarri ha potuto raccogliere indicazioni importanti, anche se la situazione non appare ancora del tutto definita.

Castellanos ha mostrato segnali incoraggianti: più coinvolto nel gioco della squadra, ha dato prova di maggiore concretezza e disponibilità al sacrificio. Dopo una stagione altalenante, l’attaccante argentino sembra essersi messo alle spalle il periodo di appannamento, candidandosi nuovamente al ruolo di titolare. Tuttavia, la Lazio non intende trascurare le potenzialità di Dia, uno degli acquisti più attesi del calciomercato estivo.

Il senegalese, pur non avendo brillato in modo eclatante, ha comunque offerto prestazioni convincenti nei minuti a disposizione. Il suo impatto fisico, la capacità di attaccare la profondità e una naturale propensione al gol lo rendono una pedina preziosa nelle mani di Sarri. Va però considerato che Dia ha saltato alcune sedute di allenamento nel ritiro turco a causa di piccoli fastidi fisici, e questo potrebbe aver rallentato il suo inserimento nei meccanismi della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida contro il Como, il tecnico biancoceleste starebbe valutando una staffetta tra Castellanos e Dia, con l’argentino favorito per partire dall’inizio e il senegalese pronto a subentrare nella ripresa. Una soluzione tattica che permetterebbe alla Lazio di gestire meglio i ritmi della gara, sfruttando le caratteristiche diverse dei due attaccanti.

La concorrenza tra Castellanos e Dia potrebbe rappresentare uno degli snodi principali della stagione biancoceleste. Sarri, infatti, è alla ricerca di equilibrio tra solidità difensiva e incisività offensiva, e avere due opzioni valide per il ruolo di prima punta può rivelarsi un vantaggio tattico importante.

Intanto, l’ambiente Lazio osserva con attenzione l’evoluzione della situazione, consapevole che la convivenza tra i due attaccanti potrebbe diventare una risorsa fondamentale. L’obiettivo è chiaro: affrontare il campionato con una rosa completa, competitiva e pronta a rispondere a ogni esigenza, anche grazie al contributo alternato di Dia e Castellanos.