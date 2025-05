Lazio, senti Delio Rossi: «La Juve fuori casa non vince quasi mai...»

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà la lotta per un posto in Champions

Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – Secondo me la partita meno scontata è Venezia-Juventus, perché la Juve di questo ultimo periodo non vince mai fuori casa; in una gara in cui il Venezia si gioca tutto, il risultato può ottenerlo. Ovvio che la logica vuole che la Juve ha il destino nelle sue mani. Tra Torino e Roma può starci un pari ma non è scontata neanche la gara della Lazio.