Lazio, la decisione di Sarri sull’organico biancoceleste: ecco quanti giocatori di movimento servono

Lazio, Sarri ha stabilito il numero di giocatori di movimento di cui avrà bisogno per la prossima stagione. Le ultime

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha già iniziato con molta cura il proprio lavoro nella società biancoceleste ed una delle prime cose fatte è stata quella di decidere il numero di giocatori di movimento per la prossima stagione di Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport, il tecnico dei capitolini ha deciso che basteranno 19 giocatori di movimento per coprire le esigenze della prossima stagione.

In particolare sarà da sfoltire il pacchetto dei terzini dove ci sono 5 giocatori per due maglie. Nuno Tavares potrebbe partire par permettere ai capitolini di fare cassa mentre dovrebbero rimanere Manuel Lazzari e Elseid Hysaj legati ambedue alla società da contratti rilevanti in quanto si tratta di 1,7 milioni per l’italiano fino al 2027 e di altri 2 milioni l’albanese fino al 2026.