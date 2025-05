Lazio, De Silvestri ricorda Mihajlovic: «E’ stato il mio secondo padre»

L’ex calciatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è stato per lui Sinisa Mihajlovic

L’ex calciatore della Lazio e attuale giocatore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de il quotidiano Domani.

LE PAROLE – È stato il mio secondo padre. Mi ha insegnato a prendere di petto ogni situazione. Mi ha fatto piangere quando non mi schierava titolare a Firenze, io che mi consideravo già arrivato e iniziavo già a tirarmela inconsciamente. C’è sempre stato e c’è sempre per me, come io ci sarò sempre per i suoi figli.